В Москве число смертельных ДТП с участием мотоциклистов снизилось на 42%

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - В Москве с начала 2025 года случилось 246 ДТП с участием мотоциклистов, число погибших при этом снизилось на 42% в годовом измерении, сообщили в столичном Департаменте транспорта.

Ведомство напомнило о важности полной экипировки даже в жару - она помогает выжить при аварии.

"Камеры Центра организации дорожного движения (ЦОДД) фиксируют езду на мотоцикле без шлема: с 2023 года выявлено уже более 400 таких нарушений", - отмечается в сообщении.

В Дептрансе заверили, что используют многоступенчатую систему проверки, чтобы не допуст‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌ить ошибку при фиксации. В частности, устанавливают камеры так, чтобы хорошо был виден нужный ракурс, обучают нейросети распознавать шлемы разных форм. Каждый материал проверяют специалисты ЦОДДа. Только после всех проверок данные передаются в Госавтоинспекцию для вынесения постановления. За отсутствие шлема водителям мотоциклов грозит штраф в 1000 рублей.

"Чтобы аварий с мотоциклистами становилось меньше, в 2021 году мы начали тестировать технологию фиксации отсутствия шлема у мотоциклиста и пассажира. А в 2023 году более 500 камер ЦОДД стали успешно выявлять это нарушение. Во многом благодаря этому с начала года количество погибших в авариях с мотоциклистами уменьшилось на 42% по сравнению с прошлым годом", - прокомментировал заммэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов.