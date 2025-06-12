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Что произошло за день: четверг, 12 июня

Крушение самолета Air India, обмен пленными между РФ и Украиной, заявления Владимира Путина в честь Дня России, арест Квинси Промеса

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В индийском Ахмадабаде разбился пассажирский самолет компании Air India. Это был рейс из Ахмадабада в Лондон, на борту находилось 242 человека. По последним данным Reuters, погибли 290 человек. Есть жертвы на земле, так как борт рухнул за пределами аэропорта и упал на здание общежития медицинского колледжа.

- Россия и Украина провели еще один обмен группами пленных военнослужащих. В Минобороны РФ заявили о готовности проводить обмены ежедневно, но отметили, что Киев к этому не готов.

- Дмитрий Песков назвал поздравление госсекретаря США Марко Рубио с Днем России позитивной новостью.

- Россия, отвечая на сложные вызовы и отстаивая традиционные ценности, думает о будущем, заявил Владимир Путин на церемонии награждения лауреатов госпремий и Героев Труда. Президент РФ сказал, что видит смысл Дня России в бессмертии русского народа.

- Посол США в Москве Линн Трейси вскоре завершит свою миссию. Она занимала должность с января 2023 года.

- Полиция арестовала в ОАЭ бывшего футболиста московского "Спартака" Квинси Промеса по запросу Нидерландов об экстрадиции. Там он получил заочный приговор за участие в торговле наркотиками и за то, что ударил ножом своего родственника.

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