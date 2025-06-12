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Песков назвал поздравление госсекретаря США с Днем России позитивной новостью

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Поздравление госсекретаря Марко Рубио с Днем России - это позитивная новость, которая показывает, что нынешняя администрация США стремится к диалогу, несмотря на сохраняющиеся разногласия между двумя странами, что соответствует и позиции России, заявили в Кремле.

"Это очень позитивные новости. Они еще раз показывают, что нынешняя администрация в Вашингтоне полностью отличается от предыдущей администрации Байдена, и при‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ сохранении большого количества разногласий, которые неизбежно всегда были и будут между нашими странами, все-таки администрация выступает за диалог и за решение самых сложных проблем путем диалога. Это совпадает с нашим подходом", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью автору и ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1" (ВГТРК) Павлу Зарубину, фрагмент которого он выложил в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что Рубио поздравил российских граждан с Днем России и подтвердил стремление Вашингтона к взаимодействию с Москвой в украинском урегулировании.

Дмитрий Песков День России США Марко Рубио
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