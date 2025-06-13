РФ передала Киеву 1200 погибших солдат ВСУ

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Российская сторона в пятницу передала Украине 1200 тел погибших военнослужащих, сообщил "Инте‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​рфаксу" осведомленный источник.

"С российской стороны было передано 1200 тел, с украинской - ни одного", - сказал собеседник агентства.

Тела солдат были переданы Киеву согласно российской инициативе, предложенной украинской стороне в ходе переговоров в Стамбуле 2 июня.

"Россия продолжает выполнять договоренности, достигнутые в Стамбуле", - отметил источник, знакомый с организацией процесса.

В минувшую среду помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Россия передала Украине 1212 тел солдат ВСУ и получила 27 тел своих военных в рамках начатой реализации стамбульских договоренностей.