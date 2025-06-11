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Россия передала Украине 1212 тел солдат ВСУ

Российской стороне вернули 27 погибших бойцов, заявил Владимир Мединский

Россия передала Украине 1212 тел солдат ВСУ

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Россия передала Украине 1212 тел солдат ВСУ и получила 27 тел своих военных в рамках начатой реализации договоренностей, достигнутых в Стамбуле, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.

"Началась передач‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​а тел погибших солдат в соответствии со "стамбульскими договоренностями", - написал он в своем Telegram-канале.

"Работа продолжится все эти дни. Завтра начнем также срочные "санитарные обмены" тяжелоранеными пленными с линии фронта", - отметил Мединский.

Российско-украинские договоренности по обмену военнопленными были достигнуты 2‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​ июня в Стамбуле. Обмену "всех на всех" подлежали две категории пленных - раненые и тяжелобольные, а также лица моложе 25 лет.

Минобороны также сообщило, что Россия готова приступить к масштабной гуманитарной акции по репатриации более шести тысяч тел погибших украинских военнослужащих. 7 июня российские военные заявили, что к месту обмена доставлены тела 1212 украинских военнослужащих, Украина не вышла на связь, обмен тогда не состоялся.

9 июня Минобороны РФ заявило, что из украинского плена в рамках обмена возвращена первая группа российских военнослужащих в возрасте до 25 лет, взамен передана аналогичная численность военнопленных ВСУ.

10 июня из Украины возвращена вторая группа российских военнослужащих, взамен передана группа военнопленных ВСУ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 11 июня 2025 годаВоенная операция на Украине
Владимир Мединский ВСУ Украина
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