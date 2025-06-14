Россия передала Украине еще 1200 тел военнослужащих
По данным источника, в настоящее время идет обмен пленными
Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Российская сторона передала Украине еще 1200 тел погибших военнослужащих в рамках договоренностей, достигнутых в Стамбуле, сообщил "Интерфаксу" источник в переговорной группе.
"В субботу Россия передала Украине 1200 тел погибших солдат, украинская сторона не передала российской ни одного тела", - сказал собеседник агентства.
Также, по словам источника, в настоящее время между сторонам происходит паритетный обмен пленными.
Тела солдат были переданы Киеву согласно российской инициативе, предложенной в ходе переговоров между представителями РФ и Украины в Стамбуле 2 июня. Также в рамках стамбульских договоренностей стороны условились произвести обмен тяжелоранеными и бойцами в возрасте до 25 лет по формуле "всех на всех".
Накануне осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что российская сторона в пятницу передала Украине 1200 тел погибших военнослужащих. По его данным, с украинской стороны также не было передано ни одного тела.