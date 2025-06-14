Россия и Украина приступили к "санитарным обменам" ранеными

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - РФ и Украина начали так называемые санитарные обмены ранеными военнослужащими, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с российской переговорной группой‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​.

"Начались санитарные обмены, согласно стамбульским договоренностям. Стороны передают друг другу раненых", - сказал собеседник агентства.

Руководитель российской группы на ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​переговорах в Стамбуле, помощник президента РФ Владимир Мединский 11 июня анонсировал начало "санитарных обменов" тяжелоранеными пленными с линии фронта между РФ и Украиной.

Обмен пленными, в том числе ранеными, по формуле "всех и на всех" российские и украинские представители условились произвести в ходе переговоров, которые прошли в Стамбуле 2 июня.