Минобороны сообщило о возвращении из плена новой группы военных РФ

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Из украинского плена в субботу возвращена еще одна группа российских военнослужащих, сообщило Миноборон‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ы РФ.

"Взамен передана группа военнопленных ВСУ", - сказано в сообщении ведомства.

По его данным, обмен состоялся 14 июня в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми в Стамбуле 2 июня.

Освобожденные из украинского плена российские военнос‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​лужащие находятся на территории Белоруссии, им оказывают медицинскую и психологическую помощь, сообщило Минобороны РФ.

Ведомство в субботу распространило кадры с освобожденными из плена российскими военными.

Как отмечается, "все российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России".

Российско-украинские договоренности по обмену военнопленными были достигнуты в Стамбуле 2 июня. Обмену "всех на всех" подлежат две категории пленных - раненые и тяжелобольные, а также лица моложе 25 лет.

9, 10 и 12 июня Минобороны ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​РФ сообщало об обмене с Украиной группами пленных.

В частности, 9 июня ведомство проинформировало, что из украинского плена в рамках обмена возвращена первая группа российских военных в возрасте до 25 лет. "Взамен передана аналогичная численность военнопленных ВСУ", - говорилось в сообщении.

12 июня Минобороны РФ заявило, что Россия готова в ежедневном режиме проводить обмены пленными военнослужащими с Украиной, отметив, что Киев в таком оперативном режиме работать не готов.

11 июня помощник президента РФ Владимир Мединский сказал, что Россия передала Украине 1212 тел военнослужащих ВСУ и получила 27 тел своих военных в рамках договоренностей, достигнутых в Стамбуле.

Минобороны ранее сообщило, что в ходе гуманитарной акции планируется репатриация более 6 тыс. тел погибших украинских военнослужащих.

В субботу источник в переговорной группе сказал, что Россия передала Украине еще 1200 тел погибших военнослужащих ВСУ.

По словам источника, знакомого с российской переговорной группой, РФ и Украина начали так называемые "санитарные обмены" - обмены ранеными военнослужащими.



