Лавров заявил, что Москва готова помочь в деэскалации конфликта между Ираном и Израилем

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - По инициативе иранской стороны состоялся телефонный разговор главы МИД РФ Сергея Лаврова и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи, сообщает российское внешнеполитическое ведомство в субботу.

"В продолжение состоявшегося 13 июня телефонного разговора Президента Российской Федерации В. В. Путина с Президентом Исламской Республики Иран М. Пезешкианом с российской стороны вновь подчеркнуто, что Москва осуждает силовую акцию Израиля против Ирана, предпринятую в нарушение Устава ООН и норм международного права. Подтверждена готовность и далее ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​способствовать усилиям по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, а также деэскалации конфликта между Ираном и Израилем", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Лавров выразил соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами, в том числе среди мирных жителей, в результате ударов по территории Ирана.

Как отмечается в сообщении, "условлено о продолжении контактов по данной теме, в том числе в связи с ее обсуждением в Совете Безопасности ООН и Совете управляющих МАГАТЭ, а также в рамках ШОС и БРИКС".