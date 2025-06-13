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Путин провел телефонные разговоры с главами Ирана и Израиля

Путин провел телефонные разговоры с главами Ирана и Израиля
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Фото: Александр Казаков/РИА Новости

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - В свете опасного обострения обстановки в результате предпринятой Израилем силовой акции против Ирана президент РФ Владимир Путин провел телефонные разговоры с президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает пресс-служба Кремля.

"Президент России выразил соболезнования руководству и народу Исламской Республики Иран в связи с многочислен‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌ными человеческими жертвами, в том числе среди мирных жителей, в результате израильских ударов", - говорится в сообщении.

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Путин подчеркнул, что "Россия осуждает действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН и международного права. Российская сторона всемерно поддерживала усилия по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы мирным путем, выдвинула конкретные инициативы, направленные на нахождение взаимоприемлемых договоренностей. Россия и далее будет способствовать деэскалации конфликта между Ираном и Израилем", - подчеркивается в сообщении.

"В разговоре с премьер-министром Израиля президентом России была акцентирована важность возврата к переговорному процессу и разрешения всех вопросов, касающихся иранской ядерной программы, исключительно политико-дипломатическими средствами, а также выражена готовность оказать посреднические услуги с тем, чтобы не допустить дальнейшей эскалации напряженности", - информирует пресс-служба.

Там добавили: "Условлено, что российская сторона продолжит тесные контакты с руководством как Ирана, так и Израиля, направленные на урегулирование нынешней ситуации, чреватой самыми пагубными последствиями для всего региона".

В ночь на пятницу израильские военные нанесли серию ударов по Ирану. В частности, согласно ЦАХАЛ, они значительно повредили объект по обогащению урана в городе Натанз, и ликвидировали ряд иранских высокопоставленных военных, в том числе командующего Корпусом стражей исламской революции, а также ведущих иранских физиков-ядерщиков. Заявленной целью операции было предотвращение получения Ираном ядерного орудия. При этом Иран неоднократно заверял, что его ядерная программа - мирная.

Владимир Путин Иран Израиль
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