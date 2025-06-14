Эрдоган назвал Израиль угрозой для безопасности в ближневосточном регионе
Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Действия Израиля представляют угрозу для ближневосточного региона, необходимо способствовать деэскалации, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с кронпринцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.
"Израиль является самой серьезной угрозой для стабильности и безопасности региона, и для снижения напряженности необходимо принять меры по его сдерживанию", - приводит слова Эрдогана агентство "Анадолу" в субботу.
Два лидера обсудили конфликт между Израилем и Ираном и другие региональные и глобальные вопросы, отмечает агентство.