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Эрдоган назвал Израиль угрозой для безопасности в ближневосточном регионе

Эрдоган назвал Израиль угрозой для безопасности в ближневосточном регионе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Фото: Muhammed Selim Korkutata/Anadolu via Getty Images

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Действия Израиля представляют угрозу для ближневосточного региона, необходимо способствовать деэскалации, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с кронпринцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.

"Израиль является самой серьезной угрозой‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ для стабильности и безопасности региона, и для снижения напряженности необходимо принять меры по его сдерживанию", - приводит слова Эрдогана агентство "Анадолу" в субботу.

Два лидера обсудили конфликт между Израилем и Ираном и другие региональные и глобальные вопросы, отмечает агентство.

Хроника 13 – 14 июня 2025 годаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана
Израиль Иран Турция Реджеп Тайип Эрдоган Саудовская Аравия Мухаммед бен Салман
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