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Группировка "Север" продвинулась вглубь обороны ВСУ в Сумской области

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Группировка войск "Север" продвигается вглубь обороны вооруженных сил Украины в Сумской области, нанесла удары по семи украинским бригадам, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение скоплениям живой силы и техники четырех механизированных, егерской, двух десантно-штурмовых бригад, десантно-штурмового и штурмового полков ВСУ в районах населенных пунктов Храповщина, Ан‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​дреевка, Писаревка, Кондратовка, Рыжевка, Варачино, Садки, Хотень и Яблоновка Сумской области", - говорится в сообщении.

По данным военных, на харьковском направлении нанесено поражение подразделениям пяти бригад ВСУ в районах населенных пунктов Уды, Волчанск и Ивашки Харьковской области. "Потери ВСУ составили до 150 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, шесть орудий полевой артиллерии и склад материально-технических средств", - сообщили в Минобороны.

Хроника 24 февраля 2022 года – 15 июня 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Украина Сумская область
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