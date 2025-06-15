Россия передала Украине еще 1200 тел военнослужащих

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - РФ передала Украине 1200 тел погибших военнослужащих согласно договоренностям, достигнутым в начале июня в Стамбуле, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с деятельностью российс‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​кой переговорной группы.

"В воскресенье Украине были переданы еще 1200 тел. С украинской стороны не было получено ни одного", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, "российская‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ сторона продолжает выполнение стамбульских договоренностей".

11 июня РФ передала Украине 1212 погибших, 13 июня - 1200 тел, 14 июня - также 1200 погибших. Украина, как сообщалось, не передавала погибших со своей стороны.

Киев получает тела согласно российской инициативе о передаче 6000 погибших солдат, предложенной в ходе переговоров между представителями РФ и Украины в Стамбуле 2 июня.