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Уголовное дело возбуждено в связи с атакой БПЛА на Елабужский район Татарстана

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Обстоятельства атаки украинским БПЛА промышленной зоны в Татарстане будут расследоваться по статье УК РФ о теракте, сообщили в Следственном комитете РФ (СКР).

"Сегодня в результате атаки украинским БПЛА промышленной территории, расположенной в Елабужском районе республики Татарстан, один человек погиб. Всего пострадали 13 человек", - говорится в сообщении, размещенном в воскресенье в телеграм-канале СКР.

В ведомстве отметили, что по данному факту "следователями ГСУ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт)".

"На месте происшествия работают следователи и криминалисты. В рамках расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего, тип беспилотного летательного аппарата, а также размер причиненног‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​о ущерба", - заявили в СКР.

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Там добавили, что "действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка".

Между тем власти Елабуги окажут помощь пострадавшим при попытке атаки БПЛА, сообщил глава Елабужского муниципального района Татарстана Рустем Нуриев в своем телеграм-канале. "Со стороны муниципалитета пострадавшим будет оказана необходимая поддержка и помощь", - написал он.

Нуриев отметил, что пострадавшим, которые были госпитализированы в Елабужскую центральную районную больницу, "оказывается всесторонняя медицинская помощь, состояние пациентов под контролем медработников".

Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что в воскресенье при ликвидации БПЛА обломки аппарата упали на здание КПП автомобильного завода в Елабужском районе, в результате один человек погиб, 13 пострадали.

Татарстан СКР Елабуга
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