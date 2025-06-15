Шестеро пострадавших при атаке БПЛА в Елабуге находятся в больницах

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - На лечении в больницах находятся шесть пострадавших при атаке БПЛА в Татарстане, один из них в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"Телемедицинские консультации со специалистами федеральных центров Минздрава России будут проведены для выработки тактики лечения пострадавших при атаке украинского БПЛА в Елабуге. В больницах сейчас находятся 6 пострадавших, трое из них дети", - сказал Кузнецов журналистам в воскресенье.

По его словам, один взрослый находится в тяжелом состоянии, остальные пострадавшие - в состоянии сред‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ней степени тяжести.

10 человек получили необходимую медицинскую помощь амбулаторно, сообщил помощник министра.

Кузнецов добавил, что оказание медпомощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.

Утром в воскресенье при ликвидации беспилотника его обломки упали на здание КПП автомобильного завода в Елабужском районе Татарстана. В результате погибли два человека, 13 человек пострадали. На месте возник пожар, который оперативно ликвидировали соответствующие службы.

После атаки БПЛА возбуждено уголовное дело по статье теракт.