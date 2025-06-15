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Восемь мирных жителей ранены в результате атак украинских БПЛА в ДНР

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Восемь мирных жителей пострадали в Донецкой Народной Республике в воскресенье в результате атак украинских дронов, среди пострадавших шестеро детей, сообщил глава региона Денис Пушилин.

"Восемь мирных жителей Республики, в том числе шестеро детей, пострадали сегодня в результате киевской агрессии", - говорится в сообщении Пушилина, распрос‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​траненном в воскресенье его пресс-службой.

Он уточнил, что "в результате детонации ударного БПЛА противника ранения средней степени тяжести получили шестеро подростков в Ленинском районе Донецка, еще двое мирных жителей пострадали "в поселке Богатырь Великоновоселковского муниципального округа в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника ВСУ".

Хроника 24 февраля 2022 года – 15 июня 2025 годаВоенная операция на Украине
ДНР Денис Пушилин Донецк
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