Пять жителей Горловки пострадали в результате боевых действий со стороны Украины

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Пятеро мирных жителей пострадали в Горловке Донецкой Народной Республики в результате действий украинских сил, сообщил глава региона Денис Пушилин.

"Пять мирных жителей Горловки пострадали сегодня из-за киевской агрессии", - говорится в сообщении Пушилина, распространенном в среду его пресс-службой.

Уточняется, что один из пострадавших подорвался на противопехотной мине "Лепесток", остальные четверо получили ранения в результате атак беспилотников.