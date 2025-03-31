Глава ДНР сообщил о шести погибших в результате ДТП на трассе "Новороссия"

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Шесть человек погибли, еще пятеро пострадали в ДТП с участием микроавтобуса сообщением "Краснодар - Мариуполь" на трассе "Новороссия", сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

"Авария на автодороге "Новороссия" унесла жизни пятерых человек. Еще шесть пассажиров пострадали в результате ДТП с участием микроавтобуса, следовавшего по маршруту Краснодар - Мариуполь", - говорится в сообщении Пушилина, распространенном в понедельник его пресс-службой.

Позже в тот же день глава ДНР сообщил в телеграм-канале, что один из пострадавших - водитель микроавтобуса - скончался в больнице. Таким образом, количество жертв ДТП достигло шести.

Микроавтобус столкнулся с автомобилем дорожной службы в районе села Бердянское в ДНР.