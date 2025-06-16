РФ передала Украине в общей сложности 6060 тел погибших военных

Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Россия передала Украине в общей сложности 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ, сообщил помощник президента РФ Владими‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​р Мединский.

"С той стороны получено 78 погибших наших", - написал Мединский в своем телеграм-канале.

Мединский подчеркнул, что "обмен пленными также продолжается, налажены срочные санитарные передачи тяжелораненых с линии фронта".

"Россия выполнила данные в Стамбуле обещания", - подчеркнул помощник президента РФ.

В начале июня Мединский, который возглавлял делегацию РФ на переговорах с Украиной в Стамбуле, заявил, что Москва в одностороннем порядке передаст Киеву 6 тысяч замороженных тел украинских солдат и офицеров.