В РФ заявили о готовности передать Киеву еще 2239 тел погибших военных ВСУ

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Россия готова передать еще 2239 тел погибших военнослужащих ВСУ украинской стороне, заявило Минобороны РФ в понедельник.

"Россия выполнила договоренности, реализовав масштабную гуманитарную акцию по передаче 6060 тел погибших военнослужащих ВСУ украинской стороне. Украинской стороной переданы тела 78 погибших российских военнослужащих", - говорится в сообщении ведомства.

"Готовы на данном этапе передать еще 2239 тел погибших военнослужащих ВСУ украинской стороне", - сообщили в ведомстве.

В Минобороны РФ сообщили, что в соответствии с договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, "сегодня российская сторона передала украинской 1248 тел погибших военнослужащих ВСУ, вернув тела 51 погибшего российского военнослужащего".

Ранее в понедельник помощник президента РФ Владимир Мединский сказал, что Россия передала Украине в общей сложности 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ, со стороны Киева получено 78 погибших российских военных.

Мединский подчеркнул, что "обмен пленными также продолжается, налажены срочные санитарные передачи тяжелораненых с линии фронта".

Минобороны ранее сообщило, что в ходе гуманитарной акции планируется репатриация более 6 тыс. тел погибших украинских военнослужащих.

По словам источника, знакомого с российской переговорной группой, Россия и Украина начали так называемые "санитарные обмены" - обмены ранеными военнослужащими.