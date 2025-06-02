Поиск

Россия в одностороннем порядке передаст Киеву 6 тыс. тел украинских военных

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Россия передаст Украине 6000 тел украинских военных на следующей неделе, заявил глава российской делегации на переговорах с Киевом Владимир Мединский.

"Мы решили несколько практических вопросов. Во-первых, мы в одностороннем порядке передаем украинской стороне 6000 замороженных тел погибших украинских солдат и офицеров", - сказал Мединский журналистам.

"Они хранились у нас. Мы все, что могли, идентифицировали, провели тесты ДНК, выяснили кто они. Прямо, организованно специальными составами на следующей неделе эти тела украинской стороне передадим, чтобы они могли их по-человечески похоронить", - отметил он.

Мединский добавил: "Я не знаю, есть ли какие-то в нашу сторону, если у них есть какие-то тела с их стороны, мы тоже примем".

Владимир Мединский Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

РФ и Украина проведут обмен тяжелоранеными и солдатами до 25 лет по формуле "всех на всех"

РФ передала Украине меморандум о прекращении огня и достижении долгосрочного мира

РФ передала Украине меморандум о прекращении огня и достижении долгосрочного мира

Россельхознадзор сообщил, что 95% "алтайского меда" производится за пределами Алтая

Россельхознадзор сообщил, что 95% "алтайского меда" производится за пределами Алтая

Российским авиакомпаниям установят лимит отказов при овербукинге

Источники сообщили, что авиасалон МАКС, скорее всего, не состоится третий год подряд

Источники сообщили, что авиасалон МАКС, скорее всего, не состоится третий год подряд

Глава МИД Турции анонсировал обсуждение в Стамбуле нового обмена пленными

Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об уничтожении за сутки 205 дронов вне зоны СВО

Иностранный ритейл пока не подавал заявок на возвращение в Россию

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6478 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2284 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области8 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области25 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе411 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости389 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });