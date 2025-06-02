Россия в одностороннем порядке передаст Киеву 6 тыс. тел украинских военных

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Россия передаст Украине 6000 тел украинских военных на следующей неделе, заявил глава российской делегации на переговорах с Киевом Владимир Мединский.

"Мы решили несколько практических вопросов. Во-первых, мы в одностороннем порядке передаем украинской стороне 6000 замороженных тел погибших украинских солдат и офицеров", - сказал Мединский журналистам.

"Они хранились у нас. Мы все, что могли, идентифицировали, провели тесты ДНК, выяснили кто они. Прямо, организованно специальными составами на следующей неделе эти тела украинской стороне передадим, чтобы они могли их по-человечески похоронить", - отметил он.

Мединский добавил: "Я не знаю, есть ли какие-то в нашу сторону, если у них есть какие-то тела с их стороны, мы тоже примем".