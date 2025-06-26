ВСУ нанесли массированный удар дронами по администрации Троицкого в ЛНР

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Вооружённые силы Украины (ВСУ) совершили массированную атаку с применением ударных беспилотников по администрации населённого пункта Троицкое в Луганской Народной Республике, в результате пострадал человек, сообщил глава региона Леонид Пасечник.

"Сегодня в 14:25, в разгар рабочего дня, не менее 15 вражеских беспилотников совершили массированный удар по зданию администрации Троицкого муниципального округа. В здании начался пожар", - написал Пасечник в своем телеграм-канале в четверг.

По его данным, в результате атаки один человек получил ранения, еще порядка 30 сотрудников администрации были эвакуированы в убежище.