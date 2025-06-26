Поиск

ВСУ нанесли массированный удар дронами по администрации Троицкого в ЛНР

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Вооружённые силы Украины (ВСУ) совершили массированную атаку с применением ударных беспилотников по администрации населённого пункта Троицкое в Луганской Народной Республике, в результате пострадал человек, сообщил глава региона Леонид Пасечник.

"Сегодня в 14:25, в разгар рабочего дня, не менее 15 вражеских беспилотников совершили массированный удар по зданию администрации Троицкого муниципального округа. В здании начался пожар", - написал Пасечник в своем телеграм-канале в четверг.

По его данным, в результате атаки один человек получил ранения, еще порядка 30 сотрудников администрации были эвакуированы в убежище.

Хроника 24 февраля 2022 года – 26 июня 2025 годаВоенная операция на Украине
ЛНР ВСУ Леонид Пасечник
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Дату следующего раунда переговоров РФ и Украины определят главы делегаций

Военная операция на Украине

Россия и Украина провели очередной обмен пленными

Песков сказал, что подвижек по дате нового раунда переговоров с Киевом нет

Суд удовлетворил иск о взыскании в доход РФ нефтебазы семьи госсекретаря Дагестана

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Израиль и Иран: перемирие есть, а мир?

Израиль и Иран: перемирие есть, а мир?
ПМЭФ-2025

Упоминаемость ПМЭФ в медиа увеличилась почти вдвое за пять лет

Генпрокуратура планирует взыскать в доход РФ нефтебазу семьи госсекретаря Дагестана

РФ запрещает ввоз выращенных в Нидерландах семян и посадочного материала

Уничтожен беспилотник, атаковавший Москву

Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана393 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6613 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ56 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall333 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе429 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2292 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России84 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области38 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });