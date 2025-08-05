"Ростех" в первом полугодии выполнил ГОЗ на поставки готовых вооружений на 65%

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - "Ростех" выполнил поставки готовых вооружений по гособоронзаказу за первое полугодие 2025 года на 65%, по средствам поражения - на 50%, сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

"За первое полугодие мы уже выполнили на 65% - это поставки готового вооружения, готовых изделий, и 50% - это средства поражения, боеприпасов и так далее. То есть потребности нашей армии мы выполняем 100%, даже с опережением", - сказал он.

Чемезов также отметил, что "за прошлый год "Ростех" выполнил гособоронзаказ на 99,5%, практически 100%, а особо востребованные образцы - полностью на 100%".