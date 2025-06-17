Пострадавшего при атаке БПЛА главу района в Курской области выписали из больницы

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Пострадавший в мае при атаке дрона глава Беловского района Курской области Николай Волобуев сообщил о своей выписке из больницы и последующей реабилитации.

"22 мая 2025 года мою машину атаковал FPV-дрон. Проведенная после полученных травм операция прошла успешно. Сегодня моё лечение завершилось - я выписываюсь из медицинского учреждения для дальнейшей реабилитации в Курскую областную больницу", - написал Волобуев в своем телеграм-канале во вторник.

Он также поблагодарил президента России Владимира Путина, врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, Минздрав РФ, сотрудников Беловской ЦРБ, скорой помощи, Центра медицины катастроф, персонал Курской об‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​ластной больницы, а также директора Национального медицинского центра травматологии и ортопедии (ЦИТО) Антона Назаренко.

22 мая Путин в телефонном разговоре с Волобуевым, пострадавшим от атаки украинского дрона, пообещал, что российская сторона ответит на эти действия ВСУ.

"Будем отвечать обязательно", - сказал Путин Волобуеву, которому он позвонил, чтобы справиться о состоянии здоровья.

Президент пожелал главе Беловского района скорейшего выздоровления и пообещал "справиться у врачей", как у него дела.

Волобуев, получивший серьезные травмы при атаке дрона, был доставлен на лечение в Национальный медицинский центр травматологии и ортопедии (ЦИТО) в Москве.