Поиск

Глава района в Курской области пострадал при атаке дрона на автомобиль

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил об атаке украинского дрона на автомобиль главы Беловского района Николая Волобуева.

"Враг вновь атаковал дроном машину главы Беловского района Николая Волобуева (...) Он успел покинуть автомобиль, но получил травму бедра и руки. Сейчас уже находится в больнице", - написал глава региона в своем телеграм-канале в четверг.

Хинштейн отметил, что под атаки ВСУ чиновник попадает уже в четвертый раз. Недавно Волобуев был контужен, когда развозил местным жителям хлеб.

Хроника 24 февраля 2022 года – 22 мая 2025 годаВоенная операция на Украине
Курская область Беловский район Николай Волобуев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Комитет Думы одобрил поправки о праве не возвращать бизнес иностранцам по опционам

Иск Генпрокуратуры к отстраненному владельцу "Главпродукта" рассмотрят в закрытом режиме

Арестованы двое подростков, планировавших поджог здания Минобороны в Тверской области

РЖД в мае фиксируют отклонение погрузки примерно на 9% г/г

Минобороны сообщило, что за ночь над 10 регионами было уничтожено 105 дронов

Число сбитых БПЛА, летевших на Москву, увеличилось до 26

Отражена атака еще шести БПЛА, летевших на Москву

Отражена атака еще 12 беспилотников ВСУ, летевших на Москву

Сбито еще четыре беспилотника, летевших на Москву

Сбит еще один беспилотник, летевший на Москву

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6406 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2267 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии172 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости388 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе404 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });