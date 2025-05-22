Глава района в Курской области пострадал при атаке дрона на автомобиль

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил об атаке украинского дрона на автомобиль главы Беловского района Николая Волобуева.

"Враг вновь атаковал дроном машину главы Беловского района Николая Волобуева (...) Он успел покинуть автомобиль, но получил травму бедра и руки. Сейчас уже находится в больнице", - написал глава региона в своем телеграм-канале в четверг.

Хинштейн отметил, что под атаки ВСУ чиновник попадает уже в четвертый раз. Недавно Волобуев был контужен, когда развозил местным жителям хлеб.