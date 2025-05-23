Пострадавший при атаке БПЛА глава района Курской области доставлен в Москву

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - В Национальный медицинский центр травматологии и ортопедии (ЦИТО) в Москве доставлен глава Беловского района Курской области Николай Волобуев, пострадавший накануне в результате атаки беспилотника, сообщил врио курского губернатора Александр Хинштейн.

"Сегодня ночью в Москву, в Национальный медицинский центр травматологии и ортопедии (ЦИТО) экстренно доставили главу Беловского района Николая Волобуева. Накануне он пострадал при атаке дрона и получил серьезные травмы. Встретили его в ЦИТО вместе с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко", - написал Хинштейн в своем телеграм-канале.

Главу Беловского района готовят к операции, добавил врио главы региона.

"У Николая Викторовича в результате удара минно-взрывная травма, перелом костей таза и руки", - уточнил Александр Хинштейн.