Дождливая погода будет в Санкт-Петербурге во время ПМЭФ

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Прохладная и дождливая погода прогнозируется в Санкт-Петербурге во время проведения Петербургского международного экономического форума, днем температура будет в диапазоне от плюс 15 до плюс 18 градусов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Санкт-Петербурге, где будет проходить форум (с 18 по 21 июня), дождливая и прохладная погода. Температура примерно на 3 градуса ниже нормы и циклоническая деятельность", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что в среду ночью температура будет плюс 13 - плюс 14 градусов, днем - до плюс 20. С четверга дневная температура будет плюс 15 - плюс 18.

Сильных дождей на этой неделе в Санкт-Петербурге не ожидается.

В соседних областях, а именно в Ленинградской, Новгородской и Псковской областях 18 и 19 июня, прогнозируются грозовые дожди в отдельных районах, а также ветер с порывами до 15 м/с.