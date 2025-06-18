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Герасимов проверил выполнение задач группировкой "Центр" на красноармейском направлении СВО

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями общевойсковой армии группировки войск "Центр", действующими на красноармейском направлении в зоне проведения специальной военной операции, сообщает Минобороны России.

"В ходе работы на передовых пунктах управления мотострелковых соединений и общевойскового объединения генерал армии Валерий Герасимов заслушал доклады командующего армией, командиров соединений и других должностных лиц о результатах выполнения задач в зоне ответственности", - сказано в сообщении ведомства, распространённом в среду.

По данным Минобороны, "в завершение работы начальник Генерального штаба подвёл промежуточные итоги с командованием группировки войск "Центр" и поставил задачи на дальнейшие действия".

Сообщается также, что Герасимов вручил госнаграды военнослужащим группировки войск "Центр", наиболее отличившимся при освобождении Донецкой Народной Республики, а также поблагодарил их за доблесть и мужество, проявленные при выполнении боевых задач.

Хроника 24 февраля 2022 года – 18 июня 2025 годаВоенная операция на Украине
Валерий Герасимов Минобороны РФ
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