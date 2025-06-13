Валерий Герасимов проверил в зоне СВО выполнение задач группировкой "Запад"

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов проверил выполнение боевых задач группировкой войск "Запад" в зоне проведения специальной военной операции, сообщили в Минобороны РФ.

"На командном пункте начальник Генерального штаба заслушал доклады командующего группировкой войск "Запад" генерал-полковника Сергея Кузовлева и других должностных лиц группировки о сложившейся обстановке‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌ в зоне ответственности", - отметили в ведомстве в пятницу.

"Подводя итоги, генерал армии Валерий Герасимов отметил успехи соединений и воинских частей группировки войск "Запад" в выполнении поставленных задач и отдал указания на дальнейшие действия", - сообщили в Минобороны.

Там добавили, что Герасимов вручил государственные награды наиболее отличившимся военнослужащим группировки войск "Запад".