Начальник Генштаба Герасимов посетил группировку "Центр"

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов проверил ход выполнения задач соединениями и частями общевойсковой армии группировки "Центр", которые действуют на красноармейском направлении в зоне СВО, сообщило Минобороны РФ в пятницу.

"На передовых пунктах управления мотострелковых соединений и общевойскового объединения генерал армии Валерий Герасимов заслушал доклады командующего армией, командиров соединений и других должностных лиц о ходе выполнения задач в зоне ответственности", - говорится в сообщении министерства.

"Начальник Генерального штаба подвел промежуточные итоги с командованием группировки войск "Центр" и поставил задачи на дальнейшие действия", - проинформировало министерство.

По его информации, на пункте управления общевойсковой армии Герасимов вручил государственные награды отличившимся военнослужащим.

Согласно кадрам Минобороны РФ, в совещании, которое провел Герасимов, участвовали, в частности, начальник главного оперативного управления Генштаба РФ Сергей Рудской и командующий группировкой "Центр" Андрей Мордвичев.

19 и 20 марта Минобороны РФ сообщало, что войска группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю, нанесли удары по украинским силам в ДНР.