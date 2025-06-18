Совфед одобрил штрафы до 50 тыс. руб. за неправильную маркировку материалов иноагентов

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о штрафе до 50 тыс. рублей за маркировку материалов иностранных агентов с несоблюдением утвержденной формы.

"Ряд иностранных агентов маркируют свои материалы в искаженном виде, например, приписывая к материалам антироссийские лозунги, коверкают учрежденную форму или даже рекламируют близкие им ресурсы. Размещение подобной псевдомаркировки иноагенты используют для нагнетания общественно-политической обстановки", - сказал ранее инициатор закона, глава думской комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства Василий Пискарев.

Кроме того, штраф в 50 тыс. рублей предлагается установить за отсутствие маркировки материалов иноагентов. Закон также ужесточает ответственность за несоблюдение иноагентами требований регулятора в лице Минюста РФ: для граждан предусмотрен штраф в диапазоне от 30 тыс. руб. до 50 тыс. руб., для должностных лиц - от 100 тыс. руб. до 300 тыс. руб., для юридических лиц - от 300 тыс. до 500 тыс. руб.

"Действующее наказание в виде предупреждения или штрафа - от 500 рублей до одной тысячи рублей для граждан и от двух тысяч рублей до четырех тысяч рублей для должностных лиц, - как показала практика, не удерживает от правонарушений. Такой несущественный размер штрафных санкций позволяет иноагентам на систематической основе не выполнять требования контролирующего органа", - считает депутат.

Кроме того, закон устанавливает возможность заочного (при совершении административных правонарушений за пределами РФ) привлечения иностранных агентов к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагентов. Предусматривается ответственность за осуществление деятельности некоммерческой организацией, выполняющей функции иноагента, не включенной в реестр НКО, выполняющих такие функции.

"Порядка 40% иноагентов перебрались за границу. Мы предусмотрели привлечение их к ответственности за рубежом", - уточнил Пискарев.

По его словам, в случае нарушений штраф с иноагентов можно будет снимать со спецсчета, который, согласно другому принятому недавно Думой закону, иноагенты должны будут открыть для авторских отчислений и иных платежей.

Авторами закона стала группа депутатов от всех пяти думских фракций.