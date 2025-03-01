Доходы иноагентов с 1 марта будут зачисляться на спецсчета без возможности распоряжаться ими

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Первого марта вступает в силу закон о специальных счетах для иноагентов для авторских отчислений и иных платежей.

Закон предусматривает зачисление доходов иностранного агента от творческой деятельности на специальный рублёвый счет, открытие которого станет обязательным для него или тех, кто перечисляет ему гонорары.

Предусматривается, что возможность распоряжаться денежными средствами появится у иноагента только после отмены статуса иноагента.

Данное обязательство распространяется на средства иноагента, полученные в результате продажи недвижимого имущества и транспортных средств, сдачи их в аренду. Кроме того, это распространится на доходы иноагента в виде процентов по вкладам, от долевого участия в организациях, в том числе дивиденды.

В случае если специальный счет не был открыт ранее, он должен быть открыт иностранным агентом в уполномоченном банке в течение 15 рабочих дней со дня заключения договора об отчуждении недвижимого имущества или транспортных средств, о сдаче их в аренду, предусматривает закон.

Если на день включения в реестр иностранный агент является стороной договора об отчуждении недвижимого имущества или транспортных средств, о сдаче их в аренду, счет должен быть открыт иностранным агентом в течение 15 рабочих дней со дня его включения в реестр, говорится в законе.

Если на дату осуществления платежа у плательщика отсутствует информация о реквизитах специального счета, то он открывается на имя иностранного агента на основании заявления плательщика.

На имя иностранного агента может быть открыт только один специальный счет.

Списание денежных средств со специального счета по обязательствам иностранного агента осуществляется в случае взыскания этих денежных средств в бюджеты бюджетной системы РФ и в иных случаях, установленных правительством РФ, предусматривает закон.

В числе законов, вступающих в силу в марте, также закон о введении обязательной аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков.

Кроме того, вступает в силу закон об агрегаторах фермерской продукции, создающий дополнительные механизмы для ее сбыта.