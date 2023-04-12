Завод Toyota в Петербурге будет выпускать электрокар "Алмаз-Антея" E-Neva с 2026 года

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Производство разработанного концерном ВКО "Алмаз-Антей" электрокроссовера E-Neva, возможно, начнется в 2026 году на автозаводе Toyota в Петербурге (ООО "Тойота Мотор"), который перешел в госсобственность после ухода японского автоконцерна из страны.

Об этом журналистам сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Прорабатываем вопрос с "Алмаз-Антеем" по производству E-Neva на бывшем заводе Toyota", - сказал он.

По словам чиновника, производство электрокара может начаться в 2026 году. "Начало производства автомобиля запланировано на 2026 год. А до этого времени есть варианты ещё с кем-то из автопроизводителей делать сборку, чтобы раскачать само производство", - добавил Мантуров.

Петербургский завод Toyota перешел под контроль подведомственного Минпромторгу ФГУП "НАМИ" в конце марта. Министерство не сообщало подробностей сделки, но отмечало, что соглашение между государством и автоконцерном "подразумевает полную передачу прав собственности на здание завода, оборудование и землю".

До этого, в середине января, Мантуров говорил журналистам, что индустриальный партнер проекта электрокроссовера E-Neva может быть найден в ближайшие месяцы. Экспериментальный образец машины в присутствии министра показывали Владимиру Путину в ходе его январского визита на Обуховский завод, входящий в концерн "Алмаз-Антей". Мантуров тогда говорил, что кроссовер может быть рассчитан на среднеценовой сегмент, так как "задача стоит обеспечить внутренний рынок и граждан, которые заинтересованы в приобретении транспорта".

Разработанный Обуховским заводом прототип E-Neva министру показывали еще в июле 2022 года, когда он посещал Нижегородский завод 70-летия Победы, также входящий в ВКО "Алмаз-Антей". Английская буква "Е" в названии отечественной разработки обозначает сокращение от "Electric", слово "Neva" - главную реку Петербурга.

Toyota в сентябре сообщила о прекращении производства на своем заводе в Петербурге, введенном в 2007 году, где выпускались модели Rav-4 и Camry. Компания пообещала сохранить в России послепродажное обслуживание машин Toyota и Lexus, а также поддержку дилерской сети. Концерн в своей отчетности оценивал расходы, связанные с прекращением производства в России, в 97 млрд иен (более $650 млн).

Петербургский завод японского автоконцерна продолжает простаивать. В декабре Минпромторг сообщал, что предприятие проходит консервацию и отмечал при этом, что ФГУП "НАМИ" не рассматривает покупку завода Toyota в Санкт-Петербурге.

Накануне публикации этого комментария ведомства в пресс-службе Toyota сообщили о проведении на российском автозаводе концерна внеплановой проверки "соблюдения требований налогового, трудового законодательства, а также законодательства об импортозамещении, акционерных обществах, техническом регулировании, промышленной безопасности". В мероприятиях, сопровождавшихся Росгвардией и ОМОНом, участвовали прокуратура, Ростехнадзор, налоговая и трудовая инспекции, а также ФГУП "НАМИ".

Подведомственное Минпромторгу ФГУП "НАМИ" стало государственным центром консолидации активов в российском автопроме на фоне ухода с местного рынка иностранных автопроизводителей. Институт, в частности, получил от Renault контролирующую долю в "АвтоВАЗе" (67,7%), а также активы петербургского завода Nissan (ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус"), 99% долей которого сейчас находятся в прямом владении "АвтоВАЗа". НАМИ также принадлежат 63,5% долей проекта люксовых автомобилей Aurus (ООО "Аурус").