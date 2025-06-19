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Почти 1,5 тыс. граждан из недружественных стран подали заявление на проживание в РФ с 2024 г.

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Заявление о разрешении на временное проживание (РВП) в России с 2024 года подали порядка полутора тысяч граждан из недружественных стран, заявила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова.

"С сентября 2024 года в рамках указа президента РФ от 19 августа 2024 г. N 702 "Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности" за получением РВП обратилось порядка 1,5 тыс. человек", - сказала Казакова в четверг на сессии "Новый дом в России: как помочь импатриантам адаптироваться" в рамках ПМЭФ.

По словам Казаковой, больше всего заявлений было подано из Германии (291 чел.), Латвии (151 чел.), США (127 чел.), Франции (115 чел.) и Италии (105 чел.).

Также заявления за указанный период поступили от проживающих в Эстонии (72 чел.), Великобритании (70 чел.), Республики Корея (67 чел.), Канады (60 чел.) и Литвы (51 чел.).

Кроме того, Казакова сообщила, что в рамках госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, в РФ с 2007 года переселилось свыше 1,1 млн человек.

"Участники госпрограммы имеют право на получение мер государственной поддержки, в том числе жилищный сертификат на приобретение жилья, упрощенный порядок получения вида на жительство репатриантами", - напомнила начальник управления.

Валентина Казакова МВД
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