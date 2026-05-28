Лавров 1 июня проведет обсуждение хода программы переселения в Россию соотечественников

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров на следующей неделе примет участие в заседаниях правкомиссии по делам соотечественников за рубежом и попечительского совета Фонда поддержки прав соотечественников, сообщила на брифинге представитель МИД Мария Захарова.

"1 июня в МИД состоится заседание правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом под председательством главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова", - сказала он.

Главными вопросами повестки заседания будут ход реализации госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, работа Ассоциации юристов России с соотечественниками, а также подготовка к предстоящей в октябре Всемирной тематической конференции российских соотечественников.

2 июня под председательством министра "состоится очередное заседание попечительского совета Фонда поддержки прав соотечественников, которые проживают за рубежом".

"Рассчитываем, что решение попечительского совета укрепит роль фонда в качестве важного правозащитного механизма в интересах российской общины", - отметила представитель МИД.

МИД Мария Захарова Сергей Лавров
