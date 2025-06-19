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Новак сказал, что блокада Ормузского пролива будет потрясением для рынка нефти

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Перекрытие Ормузского пролива на фоне эскалации конфликта Израиля и Ирана станет потрясением для нефтяного рынка, в интересах его участников - стабильные цены, считает вице-премьер РФ Александр Новак.

"Надеемся, что этого не будет (блокады Ормузского пролива - ИФ). Все-таки для рынка было бы всегда целесообразно и для будущих инвестиций, чтобы волатильность цен была как можно меньше", - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия 1".

Тем не менее, вице-премьер отметил, что исключать полностью блокаду Ормузского пролива нельзя. В случае, если это произойдет, то рынок отреагирует ростом котировок.

"Я не беру на себя смелость говорить о тех ценах, которые могут быть. Понятно, что они будут выше, чем сегодняшний уровень, потому что это такой "черный лебедь", и огромное количество поставок идет через Ормузский пролив. Могу сказать, что из всего мирового экспорта примерно треть идет из стран Персидского залива через Ормузский пролив", - сказал Новак.

Согласно анализу управления энергетической информации Минэнерго США (EIA), Саудовская Аравия перевозит больше нефти и конденсата через Ормузский пролив, чем любая другая страна. В 2024 году экспорт нефти и конденсата из Саудовской Аравии составил 38% от общего объема потоков через Ормузский пролив (5,5 млн б/с). Всего в 2024 году поток нефти через пролив в среднем составлял 20 млн б/с, что эквивалентно примерно 20% мирового спроса.

Большинство объемов, проходящих через пролив, не имеют альтернативных способов выхода из региона, хотя и существуют отдельные трубопроводные альтернативы, которые могут обойти Ормузский пролив - у Саудовской Аравии и ОАЭ.

Александр Новак Иран Саудовская Аравия Ормузский пролив
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