В Брянской и Тульской областях никто не пострадал при уничтожении украинских БПЛА

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об отражении силами ПВО Минобороны РФ атаки трех украинских беспилотников, в результате этого никто не пострадал. Аналогичное заявление сделал губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

"Прошедшей ночью над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены три вражеских БПЛА самолетного типа", - написал Богомаз в своём телеграм-канале в пятницу.

Он отметил, что пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на местах.

Губернатор Тульской области Миляев также сообщил, что минувшей ночью подразделения ПВО Минобороны России уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, атаковавших регион.

"По предварительным данным, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано, пострадавших нет", - написал он в своём телеграм-канале.

Ранее со ссылкой на Минобороны РФ сообщалось об уничтожении 61 БПЛА минувшей ночью над российскими регионами, в том числе над Брянской областью.