Атака БПЛА отражена в двух районах Ростовской области

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об отражении атаки дронов в Шолоховском и Кашарском районах.

"На севере области силы и средства противовоздушной обороны отразили этой ночью воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Шолоховском и Кашарском районах", - написал глава региона в своем телеграм-канале утром в пятницу.

Слюсарь уточнил, что в слободе Верхнемакеевка Кашарского района обломки БПЛА упали на территории частного домовладения. Никто не пострадал, разрушений и возгораний на земле нет.