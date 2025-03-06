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Путин назначил Дарчиева послом в США

Путин назначил Дарчиева послом в США
Александр Дарчиев
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Дарчиева послом России в США.

"Назначить Дарчиева Александра Никитича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки и постоянным наблюдателем Российской Федерации при Организации американских государств в Вашингтоне, Соединенные Штаты Америки, по совместительству", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Американская сторона передала российской ноту с агреманом на назначение директора департамента Северной Атлантики МИД России Дарчиева новым послом в Вашингтон 27 февраля на консультациях в Стамбуле, сообщали на Смоленской площади.

Дарчиев в 2005-2010 годах являлся советником-посланником посольства России в США, с октября 2014 по январь 2021 года он был послом России в Канаде.

Предыдущий посол в Вашингтоне Анатолий Антонов был освобожден от обязанностей указом президента 10 октября 2024 года.

Владимир Путин США Канада Александр Дарчиев Анатолий Антонов МИД
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