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Путин поддержал предложение о ЕГЭ по истории для поступления в гуманитарные вузы

Путин поддержал предложение о ЕГЭ по истории для поступления в гуманитарные вузы
Президент РФ Владимир Путин во время презентации нового учебника истории для школьников в Кремле
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение ректора МГИМО Анатолия Торкунова сделать обязательным ЕГЭ по истории для поступления на гуманитарные и социально-экономические специальности в вузы.

"Хотел бы одну проблему поставить, которую мы в общем достаточно давно обсуждаем в кругу историков и преподавателей. Она связана с тем, чтобы рассмотреть возможность сдачи ЕГЭ именно по истории в том числе для тех, кто сдает (экзамен) в гуманитарные вузы", - сказал Торкунов на встрече президента с авторами учебников истории в воскресенье.

Он подчеркнул, что на настоящий момент 46% выпускников сдают экзамен по обществознанию, а соцопрос показывает, что знание истории у школьников и абитуриентов находится на достаточно низком уровне.

"Вместе с тем, нам кажется, что субстантивно, содержательно намного важнее, если бы ребята готовились - не сразу, конечно, через какой-то период - готовились к ЕГЭ по истории", - отметил он.

При этом, как сообщил Торкунов, важно в ЕГЭ по истории сохранить вопросы по обществознанию.

"Важно было бы, чтобы курс истории охватывал хоты бы тех ребят, которые поступают на гуманитарные и социально-экономические специальности", - заключил ректор МГИМО.

"Хорошо. Я сдавал историю когда-то, когда поступал в университет", - ответил Путин на предложение Торкунова.

В свою очередь министр просвещения Сергей Кравцов после встречи сообщил журналистам, что вопрос введения обязательного ЕГЭ по истории для поступления в гуманитарные и социально-экономические вузы должен приниматься после обсуждения с учителями.

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"Обсуждалось введение Единого государственного экзамена по истории, здесь этот вопрос должен не со следующего учебного года приниматься, здесь будет еще обсуждение и с учителями по поводу окончательных сроков введения данного единого экзамена по истории. Но то, что это давно решение назрело, очевидно", - заявил он.

В Рособрнадзоре позже сообщили "Интерфаксу", что готовы к проведению ЕГЭ по истории в качестве обязательного для поступления в гуманитарные вузы.

"Многолетний успешный опыт проведения государственной итоговой аттестации и созданная инфраструктура позволит организовать этот процесс комфортно для сдающих и организаторов экзаменов, несмотря на то, что скорее всего количество выбирающих историю для сдачи ЕГЭ увеличится", - сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что глава государства поручил министерству просвещения получить обратную связь от учащихся, преподавателей и родителей по поводу учебников истории, которые они используют, и если понадобится, их авторы могли бы внести коррективы.

Владимир Путин ЕГЭ МГИМО Анатолий Торкунов Минпросвещения РФ Сергей Кравцов
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