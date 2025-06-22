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Путин назвал важной обратную связь от учащихся и педагогов по учебникам истории

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил министерству просвещения получить обратную связь от учащихся, преподавателей и родителей по поводу учебников истории, которые они используют, и если понадобится, их авторы могли бы внести коррективы.

"Очень важно конечно определиться с так называемой обратной связью. Я просил бы Сергея Сергеевича (Кравцова, министра просвещения - ИФ) эту работу постоянно проводить - обратная связь от самих школьников, от студентов, от преподавателей, которые пользуются этой учебной литературой, и, конечно, от родителей", - сказал Путин на встрече с авторами учебников истории.

По его словам, это чрезвычайно важно, чтобы понимать, как к этим учебникам относятся люди, на которых рассчитана работа историков.

"А если нужно и вы сочтете возможным - коррективы какие-то вносить", - сказал Путин.

Кроме того, по его мнению, следует уделить внимание и историческому просвещению дошкольников.

"Эти учебники, которые вами сделаны, с пятого и в более старших классах будут использоваться. А раньше? Ведь сознание маленького человека, ребенка, закладывается гораздо раньше. Я уже сейчас не говорю про первый, второй, третий и четвертый класс, но даже в сфере дошкольного образования это тоже очень важно", - отметил президент.

"Во всех школах сейчас флаг поднимается российский, уроки проводятся соответствующие. Но вот с совсем маленькими ребятишками организовать работу может быть сложнее, потому что доносить информацию до них нужно, конечно, с учетом особенностей маленького ребенка, с учетом требований и знаний детских психологов", - считает Путин.

Владимир Путин Сергей Кравцов Минпросвещения РФ
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