Кравцов не исключил появления темы освобождения Курской области в учебнике по истории

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Министр просвещения РФ Сергей Кравцов не исключил, что тема освобождения занятых украинскими военными территорий Курской области появится в учебнике по истории уже в следующем учебном году.

"Хочу открыть небольшой секрет - сейчас готовится дополнение к разделу специальной военной операции, посвященное нашей уникальной операции по освобождению Курской области, Суджи", - сказал он журналистам в воскресенье после встречи президента РФ с авторами учебников истории.

Отвечая на вопрос журналистов, когда появится дополнение в учебниках, министр сказал: "Я думаю, что это будет в самое ближайшее время, и я не исключаю, что и со следующего учебного года".