Лавров и глава МИД Венгрии обсудили ночные удары США по ядерным объектам Ирана

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Главы МИД РФ и Венгрии Сергей Лавров и Петер Сийярто в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в связи с ударами США по ядерным объектам Ирана, сообщает в воскресенье российское внешнеполитическое ведомство.

"С российской стороны акцентировано, что нанесенный США ракетно-бомбовый удар по территории суверенного государства ознаменовал собой новый, опасный виток эскалации конфликта, который может иметь самые непредсказуемые последствия и уже причинил ущерб режиму ядерного нераспространения, региональной и глобальной безопасности", - отмечается в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

На Смоленской площади добавили, что министры также обсудили отдельные аспекты двусторонних российско-венгерских отношений.

Телефонный разговор состоялся по инициативе венгерской стороны.

В ночь на воскресенье армия США нанесла удары по трем ключевым иранским ядерным объектам: Натанз, Фордо, а также - по объекту в Исфахане.