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Трамп сообщил об авиаударах США по трем иранским ядерным объектам

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране, сообщил американский президент Дональд Трамп.

"Мы провели очень успешную атаку на три ядерных объекта в Иране - Фордо, Натанз, Исфахан. Все наши самолеты покинули иранское воздушное пространство", - написал он в соцсети Truth Social.

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Говоря об объекте в Фордо, Трамп заявил, что на него сбросили "полный боезапас бомб".

Фордо - завод по обогащению ядерного топлива, расположен рядом с городом Кум (150 км к югу от Тегерана). Он построен в гористой местности и находится под землёй. По оценкам, глубина залегания составляет около 80-100 м.

Натанз - крупнейший центр по обогащению урана в Иране, включает в себя два завода: опытный и промышленный. Частично размещён под землёй. Подземные объекты защищены бетонным щитом толщиной около 7,6 м.

В иранском городе Исфахан расположен один из ключевых элементов ядерной инфраструктуры страны - завод по конверсии урана, где концентрат природного урана перерабатывается в гексафторид урана, используемый на следующем этапе обогащения. Помимо этого, в Исфахане находятся исследовательские реакторы и лаборатории, выполняющие задачи в сфере медицины, науки и промышленности.

США Трамп Иран
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