Кремль выразил глубокое сожаление в связи с ударами США по ядерным объектам в Иране

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле осуждают удары США по ядерным объектам в Иране, считают это новым витком эскалации напряженности в регионе.

"Происходит увеличение количества участников этого конфликта, точнее, произошло. Новый виток эскалации напряженности в регионе. И, конечно, мы осуждаем это и выражаем сожаление в этой связи, глубокое сожаление", - сказал Песков в понедельник.

Так он ответил на вопрос журналистов, как в Кремле расценивают нанесенные США удары по ядерным объектам в Иране, каковы будут последствия эскалации и повлияет ли эта атака на перспективы урегулирования конфликта.

"Кроме того, еще предстоит, конечно же, узнать, что произошло с этими ядерными объектами, нет ли радиационной опасности. Хотя мы слышали заявление МАГАТЭ о том, что каких-либо признаков радиационного загрязнения нет. Но это все вопросы, которые, конечно, не могут не вызывать справедливую обеспокоенность", - сказал Песков.