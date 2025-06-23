23 украинских беспилотника уничтожили за ночь над тремя областями РФ

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Силы и средства противовоздушной обороны в ночь на 23 июня уничтожили 23 украинских беспилотника над тремя областями РФ. Об этом сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, 14 дронов сбили над территорией Ростовской области, пять БПЛА были нейтрализованы над Волгоградской областью, еще четыре – над Астраханской.

В Ростовской области в результате атаки БПЛА произошел пожар на промышленном предприятии в Каменском районе, пострадавших нет, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь.