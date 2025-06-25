Атаку беспилотников отражают в Ростовской области, есть повреждения гражданских объектов

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Дроны сбиты в Таганроге, Азове и Родионово-Несветайском районе, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

"Военные отражают воздушную атаку на Ростовскую область. (...) БПЛА сбиты в Таганроге, Азове и Родионово-Несветайском районе", - написал глава региона в своем телеграм-канале в среду.

По информации губернатора, в Таганроге из-за падения БПЛА на стадионе "Форте Арена" загорелась кровля здания на площади 30 кв. м, разрушена стена.

Кроме того, по его словам, в Азове обломками БПЛА посечена кровля зернового склада в порту.

Пострадавших нет, добавил Слюсарь.