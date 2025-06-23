Потушен пожар на ростовском промышленном предприятии, возникший после атаки БПЛА

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Пожарные потушили возгорание на промышленном предприятии в Каменском районе Ростовской области после атаки БПЛА, сообщил в понедельник врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что ночью была отражена атака БПЛА на Ростовскую область. БПЛА были уничтожены в Миллеровском, Каменском, Тарасовском, Боковском, Милютинском районах региона. В результате атаки на промышленном предприятии Каменского района произошло возгорание. Никто из работников не пострадал.



