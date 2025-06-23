Начало строительства Приморской АЭС запланировано на декабрь 2027 года

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - "Росатом" утвердил график строительства энергоблоков №1-2 Приморской АЭС, сообщила госкорпорация.

Проектом станции предусмотрено строительство двух энергоблоков ВВЭР-1000 мощностью 1000 МВт каждый. Предполагается, что заливка первого бетона на площадке энергоблока №1 состоится в декабре 2027 г., ввод объекта в эксплуатацию - в 2033 г. Ввод энергоблока №2 ожидается в 2035 г., говорится в сообщении.

На данный момент определено несколько возможных площадок размещения АЭС, наиболее перспективной считается площадка вблизи ЗАТО Фокино.

Окончательный выбор будет сделан при разработке обоснования инвестиций в проект. Также до конца текущего года планируется провести общественные слушания по вопросу её размещения, сообщил "Росатом".

В начале 2025 г. правительство РФ утвердило генсхему размещения объектов электроэнергетики. В части АЭС документ предполагает, в частности, строительство Сибирской АЭС в Иркутской области с двумя блоками на 2,51 ГВт, Северской АЭС в Томской области на 2,51 ГВт, Южной АЭС на 2,4 ГВт, Приморской АЭС на 2 ГВт и Хабаровской АЭС (два блока на 1,2 ГВт). Также речь шла о четырех новых блоках на Курской АЭС-2 на 4,8 ГВт и двух новых блоках на Смоленской АЭС (2,4 ГВт), новом блоке Нововоронежской АЭС-2 на 1,2 ГВт, двух допблоках на ЛАЭС-2 (2,3 ГВт), двух на Кольской АЭС-2 (1,8 ГВт), а также о Южно-Уральской АЭС (2,51 ГВт).

На ПМЭФ-2025 первый замгендиректора "Росатома" Кирилл Комаров оценил инвестиции в строительство новых атомных мощностей в РФ примерно в 17 трлн руб. Речь идёт о возведении 38 блоков различной мощности для доведения доли АЭС в энергобалансе РФ до 25%, отмечал он.