На энергоблоках Приморской, Белоярской и Смоленской АЭС первый бетон зальют в 2027 году

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - "Росатом" в течение 2026 года планирует заложить основу для заливки в 2027 году первого бетона на проектах энергоблоков Приморской, Белоярской и Смоленской АЭС, сообщил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев на Дне директора для работников центрального аппарата. Об этом сообщает издание "Страна Росатом".

"В Приморье предварительно определили площадку, строить будем реакторы ВВЭР-1000. Сейчас проводим изыскательские работы, обоснования безопасности и оформление земельного участка под строительство", - сказал Лихачев.

"На Кольской АЭС занимаемся продлением действующих блоков и готовимся к началу строительства новых. Построим там 4 блока по 600 МВт каждый", - рассказал он о расширении Кольской АЭС.

Всего на девяти площадках в различной стадии реализации находятся проекты сооружения 18 энергоблоков, отметил Лихачев.

В начале 2025 года правительство утвердило генсхему размещения объектов электроэнергетики. В части АЭС документ предполагает, в частности, строительство Сибирской АЭС в Иркутской области с двумя блоками на 2,51 ГВт, Северской АЭС в Томской области на 2,51 ГВт, Южной АЭС на 2,4 ГВт, Приморской АЭС на 2 ГВт и Хабаровской АЭС (два блока на 1,2 ГВт). Также речь шла о четырех новых блоках на Курской АЭС-2 на 4,8 ГВт и двух новых блоках на Смоленской АЭС (2,4 ГВт), новом блоке Нововоронежской АЭС-2 на 1,2 ГВт, двух допблоках на ЛАЭС-2 (2,3 ГВт), двух на Кольской АЭС-2 (1,8 ГВт), а также о Южно-Уральской АЭС (2,51 ГВт).

На Белоярской АЭС планируется строительство нового энергоблока БН-1200.

На ПМЭФ-2025 первый замгендиректора "Росатома" Кирилл Комаров оценивал инвестиции в строительство новых атомных мощностей в России примерно в 17 трлн рублей. Речь шла о возведении 38 блоков различной мощности для доведения доли АЭС в энергобалансе России до 25%, отмечал он.